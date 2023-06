SPD-Politiker Hartmann fordert mehr Härte gegenüber Clans

Kurzmeldung ein/ausklappen ICE bleibt auf Brücke nahe Halle liegen

Halle an der Saale: Ein ICE mit 800 Fahrgästen an Bord ist am Nachmittag nahe Halle liegengeblieben und musste evakuiert werden. Wie eine Bahn-Sprecherin mitteilte, blieb der Zug auf dem Weg von Berlin nach Zürich wegen eines technischen Defekts auf der Saale-Elster-Talbrücke südlich von Halle stehen. Das Notfallmanagement der Deutschen Bahn kümmerte sich um die Reisenden. Sie mussten auf offener Strecke in einen anderen Zug umsteigen und wurden in den nächsten Bahnhof gebracht. Weil der Strom im Zug ausgefallen sei, habe auch die Klimaanlage für rund zwei Stunden nicht funktioniert. Verletzt wurde demnach niemand.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.06.2023 02:00 Uhr