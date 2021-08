SPD-Politiker gegen Verschärfungen für Ungeimpfte

Nachrichtenarchiv - 05.08.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vorschläge des Gesundheitsministeriums zu möglichen Einschränkungen für Ungeimpfte stoßen auf Widerstand aus Regierungsreihen und SPD-geführten Ländern. Justizministerin Lambrecht hat der "Augsburger Allgemeinen" gesagt, das Konzept von Gesundheitsminister Spahn sei nicht die Position der Bundesregierung. Geimpfte, Getestete und Genesene sollten in der Öffentlichkeit weiterhin die gleichen Rechte genießen. Allerdings können Unternehmer der SPD-Politikerin zufolge selbst über den Zugang für Ungeimpfte entscheiden. Auch Brandenburgs Ministerpräsident Woidke und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig lehnen den Vorstoß von Spahn ab. Schwesig erklärte, man müsse überzeugen, nicht drohen. Das Gesundheitsministerium hat in dieser Woche in einem Strategiepapier Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte und die Begrenzung oder den Ausschluss eines Besuchs etwa von Veranstaltungen oder in der Gastronomie vorgeschlagen, um das Infektionsgeschehen flach zu halten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2021 07:00 Uhr