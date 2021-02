SPD pocht auf weiteren Kinderbonus für Familien

Nachrichtenarchiv - 03.02.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die SPD geht mit der Forderung nach einem weiteren Kinderbonus und einem Corona-Zuschlag für Hartz-4-Empfänger in die Sitzung des Koalitionsausschusses. SPD-Chefin Esken sagte der "Rheinischen Post", Familien und Geringverdienern werde in der Pandemie besonders viel abverlangt. Zuvor hatte Unions-Fraktionsvize Linnemann gefordert, die SPD solle ihren Widerstand gegen Steuerentlastungen für Firmen aufgeben. Erstmals nimmt heute Abend auch der neu gewählte CDU-Vorsitzende Laschet an dem Treffen im Kanzleramt teil.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.02.2021 04:00 Uhr