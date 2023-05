SPD pocht auf Einhaltung von Koalitionsbeschlüssen

Meldungsarchiv - 27.05.2023 11:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Vor dem Hintergrund des Streits über das Heizungsgesetz hat die SPD-Vorsitzende davor gewarnt, Koalitionsbeschlüsse infrage zu stellen. Saskia Esken sagte der dpa, man habe über alle Themen lange im Koalitionsausschuss verhandelt. Es habe ein Ergebnis gegeben, das man gemeinsam tragen könne. Das betreffe die Novelle des Klimaschutzgesetzes, die Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung und auch das Heizungsgesetz. Letzteres soll bis zur Sommerpause im Bundestag beschlossen sein. Die FDP lehnt den Zeitplan ab. Die Grünen konterten, wenn die FDP diese Vereinbarung nicht einhalte, sähen sie sich auch an andere Beschlüsse nicht gebunden. SPD-Chefin Esken betonte nun, das gemeinsam vereinbarte Paket gelte für alle Seiten. Gestern hatte Bundeswirtschaftsminister Habeck angekündigt, er könne sich doch noch Nachbesserungen am umstrittenen Heizungsgesetz vorstellen. Am Dienstag wird Habeck darüber mit Abgeordneten der Ampelkoalition beraten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.05.2023 11:15 Uhr