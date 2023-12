SPD-Parteitag stimmt für Reform der Schuldenbremse und Superreichen-Abgabe

Berlin: Die SPD will die Schuldenbremse reformieren und Superreiche mit einer einmaligen so genannten "Krisenabgabe" zur Kasse bitten. Das beschloss der Bundesparteitag in Berlin. Demnach sollen auch Erbschaften und Schenkungen höher besteuert werden, so dass sich Multimillionäre und Milliardäre stärker an der Finanzierung des Gemeinwohls beteiligen. Für 95 Prozent der Bevölkerung soll hingegen die Einkommensteuer sinken. Am Vormittag spricht Kanzler Scholz zu den Delegierten. Parteichefin Esken sagte am Abend im ZDF, Scholz habe das Vertrauen seiner Koalition und der SPD sowieso. Das Land habe vier Jahre voller Krisen hinter sich, Regierung, Bevölkerung und Unternehmen hätten schwere Belastungen zu stemmen. Dass die Stimmung, vertieft durch den aktuellen Haushaltsstreit, verunsichert sei, finde sie nachvollziehbar. Es sei daher wichtig, dass die SPD auf dem Parteitag Orientierung gebe mit Konzepten, damit es den Menschen bessergehe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.12.2023 01:00 Uhr