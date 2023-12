SPD-Parteitag steht im Zeichen der Haushaltskrise

Berlin: Mitten in der Haushaltskrise beginnt am Vormittag der dreitägige SPD-Bundesparteitag. Die Parteispitze stellt sich turnusgemäß zur Wiederwahl. Lars Klingbeil und Saskia Esken kandidieren wieder als Doppelspitze, Kevin Kühnert als Generalsekretär. Klingbeil und Esken räumten in einem Doppelinterview mit den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" Fehler der Koalition ein. Beide SPD-Chefs riefen Grüne und FDP zu einer schnellen Einigung im Streit über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr auf. CDU-Generalsekretär Linnemann forderte Kanzler Scholz auf, im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen. Linnemann sagte gestern Abend im ZDF, sollte Scholz die Abstimmung verlieren, müssten die Bürgerinnen und Bürger noch einmal wählen. Im aktuellen ARD-Deutschlandtrend sind nur noch 20 Prozent der Befragten mit der politischen Arbeit von Olaf Scholz zufrieden, seine Ampelkoalition schneidet bei den Zustimmungswerten noch schlechter ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2023 08:00 Uhr