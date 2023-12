SPD-Parteitag in Berlin ist gestartet

Berlin: Zur Halbzeit der Ampel-Regierung und mitten in der Haushaltskrise richtet die SPD ihren Bundesparteitag aus. Die Rheinland-Pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer lobte zur Eröffnung Bundeskanzler Scholz und die SPD-Ministerinnen und Minister für ihre Regierungsarbeit - trotz der verschiedenen Herausforderungen. Außerdem verurteilte sie den Angriff der Hamas auf Israel. Am Mittag sollen dann die beiden Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil wieder zu den Parteivorsitzenden gewählt werden. Bei dem dreitätigen Treffen in Berlin wird außerdem über die haushaltspolitische Lage beraten, sowie über die Parteiprogramme. Laut einem Antrag der Parteiführung, soll das Profil der SPD als soziale Partei geschärft werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2023 11:00 Uhr