SPD-Parteitag: Esken plädiert für Reform der Einkommens- und Erbschaftssteuer

Berlin: Zum Auftakt des SPD-Bundesparteitags hat Parteichefin Esken für eine Reform der Einkommens- und Erbschaftssteuer geworben. Die Einkommensverteilung in Deutschland sei ungerecht, sagte sie vor den gut 600 Delegierten in Berlin. Deswegen müssten die unteren Lohnklassen entlastet und die höheren Einkommen in die Pflicht genommen werden. Zudem sollten bei der Erbschaftssteuer besonders reiche Erben mehr abgeben und die Freibeträge für kleine Erbschaften erhöht werden, so Esken. Beide Punkte sind in einem Leitantrag für den Parteitag festgeschrieben. In ihrer Rede verteidigte Esken zugleich die Anhebung des Bürgergeldes und sprach sich dafür aus, weitere Kredite aufzunehmen. Die Schuldenbremse dürfe keine Zukunftsbremse sein, sagte Esken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2023 12:00 Uhr