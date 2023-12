SPD-Parteitag bestätigt Esken und Klingbeil als Vorsitzende

Berlin: Saskia Esken und Lars Klingbeil bleiben Vorsitzende der SPD. Der Parteitag in Berlin bestätigte sie in ihren Ämtern: 82,6 Prozent der Delegierten gaben Esken ihre Stimme, bei Klingbeil waren es 85,6 Prozent. In ihren Bewerbungsreden hatten sowohl Esken als auch Klingbeil eine Reform der Schuldenbremse und das erneute Ausrufen einer Notlage für den Haushalt 2024 gefordert. Klingbeil sagte, die Schuldenbremse sei ein "Wohlstandsrisiko für unser Land" geworden. Deutschland sei ein wirtschaftlicher Riese, der sich selbst Fesseln anlege. Mit Blick auf die Etat-Verhandlungen für 2024 betonte Esken, Kürzungen im Sozialbereich kämen für die SPD nicht in Frage. Später stimmten die Parteitagsdelegierten einstimmig für eine Reform der Schuldenbremse.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.12.2023 18:15 Uhr