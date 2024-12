SPD nominiert Carsten Träger als bayerischen Spitzenkandidatin

Bamberg: Die bayerischen Sozialdemokraten werden mit Carsten Träger an der Spitze in den Bundestagswahlkampf ziehen. Bei der Landesvertreterversammlung in Bamberg erhielt der Co-Vorsitzende der SPD-Landesgruppe im Bundestag 81 Prozent der 120 Delegiertenstimmen. Bisher haben die bayerischen Sozialdemokraten 23 Mandate im Bundestag. 22 Abgeordente bewerben über die Landesliste erneut. Darunter die Co-Vorsitzende der Landesgruppe, Carolin Wagner.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2024 14:00 Uhr