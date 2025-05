SPD Niedersachsen wählt Lies zum neuen Vorsitzenden

Wolfenbüttel: Niedersachens Ministerpräsident Lies ist jetzt auch neuer Vorsitzender der Landes-SPD. Auf einem Parteitag in Wolfenbüttel stimmten gut 96 Prozent der Delegierten für den 58-Jährigen. Er übernimmt das Amt vom langjährigen Ministerpräsidenten Weil, der seine beiden Spitzenämter aus persönlichen Gründen zur Verfügung gestellt hatte. Lies war bereits am vergangenen Dienstag als Nachfolger von Weil zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Davor war Lies Landwirtschaftsminister in Niedersachsen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2025 18:00 Uhr