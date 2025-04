SPD-Mitglieder stimmen Koalitionsvertrag offenbar zu

Berlin: Die SPD gibt am Vormittag offiziell das Ergebnis ihres Mitgliederentscheides zum Koalitionsvertrag bekannt. Rund 360.000 Genossinnen und Genossen waren aufgerufen, ihre Stimme online abzugeben. Aus Parteikreisen hieß es vorab, dass 84 Prozent der Mitglieder zugestimmt haben. Damit steht einer Unterzeichnung des Koalitionsvertrags am kommenden Montag nichts mehr im Wege. Dann will die SPD auch bekannt geben, welche Ministerinnen und Minister sie ins Kabinett entsendet. Am Tag danach soll die Wahl von CDU-Chef Friedrich Merz zum Bundeskanzler stattfinden.

