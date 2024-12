SPD macht Weg für Minderheitsregierung in Sachsen frei

Dresden: In Sachsen ist der Weg für eine Minderheitsregierung aus CDU und SPD frei. Nach den Christdemokraten stimmte auch eine Mehrheit der SPD-Mitglieder in einer Briefwahl für den zwischen beiden Parteien ausgehandelten Koalitionsvertrag. Spitzenkandidatin Köpping erklärte, die Sozialdemokraten in Sachsen hätte sich klar dazu bekannt, in dieser schwierigen Situation Verantwortung zu übernehmen. Sie sei zuversichtlich, dass man es auf diesem Weg schaffen könne, eine neue politische Kultur der Beteiligung aller demokratischen Kräfte zu etablieren. Übermorgen möchte sich Ministerpräsident Kretschmer zur Wiederwahl im Dresdner Landtag stellen.

