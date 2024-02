SPD macht bei Mieterschutz Druck auf Justizminister Buschmann

Berlin: Die SPD-Fraktion im Bundestag hat Justizminister Buschmann zu mehr Einsatz gegen stark steigende Mieten aufgerufen. Der FDP-Politiker habe noch keines der im Koalitionsvertrag vereinbarten Vorhaben auf den Weg gebracht, heißt es in einem Brief der Vize-Fraktionsvorsitzenden Hubertz und Wiese, aus dem die "Rheinische Post" zitiert. Buschmann solle entsprechende Maßnahmen der Mietrechtsreform noch in diesem Quartal dem Parlament vorlegen, so die Forderung der SPD-Politiker.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.02.2024 04:00 Uhr