SPD liegt in Niedersachsen klar vor der CDU, FDP bangt

Nachrichtenarchiv - 09.10.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hannover: Bei der Landtagswahl in Niedersachsen steht die SPD von Ministerpräsident Weil vor einem klaren Sieg. Nach der jüngsten Hochrechnung von Infratest dimap im Auftrag der ARD verlieren die Sozialdemokraten zwar knapp vier Prozentpunkte. Sie sind aber mit mehr als 33 Prozent klar stärkste Kraft. Dahinter folgt die CDU mit gut 28 Prozent, das sind rund fünf Punkte weniger als bei der letzten Wahl. Auf Platz drei landen die Grünen, die mit 14,4 Prozent ihr Ergebnis deutlich verbessern können. Die AfD wiederum verdoppelt ihren Stimmenanteil in etwa - auf 11,2 Prozent. Die FDP liegt in der aktuellsten Hochrechnung mit 4,9 Prozent unter der 5-Prozent-Hürde und muss um den Wiedereinzug in den Landtag von Hannover bangen. Die Linkspartei schafft es mit knapp drei Prozent erneut nicht dorthin. Die Wahlbeteiligung sank im Vergleich zum letzten Mal leicht - auf 60 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2022 20:00 Uhr