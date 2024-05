SPD lehnt Entkoppelung der Renten von der Lohnentwicklung ab

Berlin: Die SPD lehnt den Vorschlag ab, die Rentenentwicklung an die Inflation statt an die Löhne zu koppeln. Die rentenpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Machalet, sagte der "Welt", wer jetzt eine solche Debatte anzettele, wolle nur eines: die gesetzliche Rente kürzen. Der FDP-Sozialpolitiker Kober warb dagegen für eine langfristige Rentenpolitik, die die Interessen von Rentnern und älteren Arbeitnehmern mit denen künftiger Generationen in Einklang bringt. Dafür sollten Vorschläge nicht vorschnell abgetan werden. Die Vorsitzende der sogenannten Wirtschaftsweisen, Schnitzer, hatte sich dafür ausgesprochen, nicht das Niveau beim Renteneinstieg zu senken, sondern die Zuwächse zu begrenzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.05.2024 09:45 Uhr