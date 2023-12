SPD lehnt Einsparungen im Sozialbereich ab

Meiningen: SPD-Generalsekretär Kühnert hat sich gegen Einsparungen im Sozialbereich ausgesprochen. Bei den Etatverhandlungen für 2024 werde seine Partei gegen einen Sparhaushalt kämpfen, bei dem die Ärmsten die Leidtragenden sind, so Kühnert auf dem Parteitag der Thüringer SPD. Seiner Partei gehe es um einen handlungsfähigen Staat, der investiere und das Versprechen des gesellschaftlichen Zusammenhalts erneuere. Nach dem Urteils des Bundesverfassungsgerichts klafft auch im Haushalt für das kommende Jahr ein Milliardenloch. Bundesfinanzminister Lindner will 2024 die Schuldenbremse einhalten und hat Kürzungen im Sozialbereich und bei der internationalen Zusammenarbeit vorgeschlagen. Er will zum Beispiel den Anstieg beim neuen Bürgergeld auf den Prüfstand stellen. Streichen will der Finanzminister zudem bei der Entwicklungshilfe und bei Subventionen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.12.2023 15:15 Uhr