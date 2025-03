SPD legt zum Gedenken an die Weiße Rose Kränze nieder

München: Die bayerische SPD erinnert heute an die Widerstandskämpfer der Weißen Rose. Am Vormittag will unter anderem der Landtagsabgeordnete von Brunn am Grab von Sophie und Hans Scholl einen Kranz niederlegen. Die traditionelle Gedenkveranstaltung wurde in diesem Jahr wegen der Bundestagswahl um eine Woche verschoben. Die Geschwister Scholl waren zusammen mit ihrem Weggefährten Christoph Probst am 22. Februar 1943 in Stadelheim hingerichtet worden. Zuvor waren sie vom Volksgerichtshof unter anderem wegen Hochverrats und Wehrkraftzersetzung zum Tod verurteilt worden. Sie hatten zusammen mit weiteren Mitgliedern der Weißen Rose Flugblätter verteilt, die auf die Verbrechen der Nationalsozialisten hinwiesen und zum Widerstand aufriefen. Die Gedenkstätte im Friedhof am Perlacher Forst wurde im vergangenen Jahr umgestaltet - auch als Reaktion auf Versuche der sogenannten Querdenkerszene, das Grab für sich zu vereinnahmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2025 09:00 Uhr