SPD legt Konzept für günstigeren Industriestrompreis vor

Berlin: Die SPD-Bundestagsfraktion will ein Positionspapier zum Industriestrompreis vorlegen. Für energieintensive Branchen soll demnach für fünf Jahre ein Preis von fünf Cent pro Kilowattstunde festgelegt werden. Die Differenz zum Strompreis an den Börsen müsste vom Staat getragen werden. Das wären derzeit vier Cent. Finanziert werden soll die Subvention aus dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds. Daraus werden momentan die Energiepreisbremsen bezahlt. Die Bundestagsfraktion will mit ihrem Vorschlag Bundeskanzler Scholz umstimmen. Er lehnt einen Industriestrompreis ab, im Gegensatz zu Wirtschaftsminister Habeck.

