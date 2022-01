SPD legt Ende Januar Eckpunkte für Impfpflicht-Gesetz vor

Berlin: In der Diskussion über eine allgemeine Covid19-Impfpflicht will die SPD Ende des Monats einen konkreten Vorschlag machen. Das hat Fraktionschef Mützenich am Nachmittag angekündigt. Er will zunächst die sogenannte erste Orientierungsdebatte im Bundestag abwarten, bei der sich die Abgeordneten austauschen wollen. Unmittelbar danach möchten die Sozialdemokraten Eckpunkte für einen Gesetzentwurf präsentieren, die dann Grundlage für einen Gruppenantrag zusammen mit Abgeordneten anderer Fraktionen sein könnten. Mützenich strebt eine Entscheidung bis März an und erwartet darüber hinaus, dass eine Mehrheit der SPD-Abgeordneten einer allgemeinen Impfpflicht zustimmt. CDU und CSU gaben sich als größte Oppositionsgruppe gesprächsbereit. Anders als es zunächst hieß, will die Union aber keinen eigenen Gesetzentwurf dazu vorlegen. Das machte die Fraktionsspitze deutlich.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.01.2022 19:45 Uhr