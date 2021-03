SPD-Länder plädieren für Lockdown bis Mitte April mit regionalen Modellprojekten

Nachrichtenarchiv - 21.03.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Diskussion über die weitere Corona-Politik plädieren die SPD geführten Bundesländer grundsätzlich für einen harten Kurs. Nach Informationen unseres Hauptstadtstudios sollen die jetzigen Lockdown-Regeln bis in den April hinein weiter gelten, also über Ostern hinaus. Das geht aus dem Entwurf für eine Beschlussvorlage für den morgigen Bund-Länder-Gipfel hervor. Wegen der steigenden Inzidenz, die sowohl bundesweit als auch in vielen Regionen über 100 liegt und der Angst vor einer exponentiellen Dynamik wollen sie auf neue Lockerungen verzichten und die Notbremse ziehen. Länder und Regionen sollen aber mit zeitlich befristeten Modellprojekten und Testkonzepten einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens öffnen können. Im Gespräch ist auch die Möglichkeit für einen Kurzurlaub in den Osterferien in der näheren Umgebung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2021 18:00 Uhr