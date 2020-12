SPD kündigt Widerstand gegen bewaffnete Bundeswehr-Drohnen an

Nachrichtenarchiv - 08.12.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Pläne von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, Bundeswehrdrohnen mit Waffen auszustatten, könnten am Widerstand der SPD scheitern. Parteichef Walter-Borjans hat weitere Beratungen gefordert. Die bisherige Debatte sei nicht ausreichend, sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Die Grenze zwischen der Verteidigung von Leib und Leben der Soldaten und dem Töten per Joystick sei hauchdünn. Der SPD-Chef warf Kramp-Karrenbauer vor, die Corona-Krise auszunutzen, um derweil in Rüstungsfragen Fakten zu schaffen. - Die Debatten über die Bewaffnung von Drohnen waren corona-bedingt kleiner ausgefallen. Kramp-Karrenbauer will das Vorhaben noch vor Weihnachten durch den Bundestag bringen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2020 08:00 Uhr