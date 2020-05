SPD kritisiert Streit um Finanzierung von Pflege-Prämie

Nachrichtenarchiv - 10.05.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD-Chefin Esken hat den Streit über die Finanzierung der Corona-Sonderprämie für Pflegekräfte kritisiert. In der "Welt am Sonntag" sprach sie von einer unwürdigen Auseinandersetzung. Jetzt kommt es nach ihren Worten darauf an, dass in allen 16 Bundesländern die Arbeitgeber einen fairen Anteil an den Bonuszahlungen übernehmen. Die Pflegekräfte sollen insgesamt 1.500 Euro Prämie erhalten. Davon zahlen 1.000 Euro die Pflegekassen, der Rest ist ungeklärt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.05.2020 05:00 Uhr