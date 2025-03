SPD kritisiert Söders Fernbleiben bei Sondierungen wegen politischem Aschermittwochs

Union und SPD wollen auch am morgigen politischen Aschermittwoch weiter über eine mögliche Regierung sprechen: Deswegen sind führende Sozialdemokraten und auch CDU-Chef Merz nicht in Bayern dabei. CSU-Chef Söder, ebenfalls Teil des Sondierungsteams, wird dagegen morgen beim politischen Aschermittwoch sprechen, bestätigte die CSU dem BR. Das sorgt für Ärger. Es spreche für sich, dass Söder als einziger in der Runde der Sondierer eine jährlich stattfindende Aschermittwochsveranstaltung dem gemeinsamen Lösungsfindungsprozess vorziehe, so die bayerische SPD-Vorsitzende Endres.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2025 18:00 Uhr