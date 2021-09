SPD kritisiert Laschet-Rede bei CSU-Parteitag

USA gedenken der Terroropfer des 11. September

Shanksville: 20 Jahre nach den Terroranschlägen des 11. September hat der damalige US-Präsident Bush den Mut der Insassen des entführten Flugzeugs in Pennsylvania gewürdigt, die im Jahr 2001 gegen ihre Entführer rebelliert hatten. An der Gedenkstätte in einem Feld, wo die Maschine damals abgestürzt war, rief Bush die Amerikaner auf, sich an den Geist von damals zu erinnern und politische Gräben zu überwinden. Zuvor hatten US-Präsident Biden und die früheren Amtsinhaber Obama und Clinton an einer Gedenkfeier am Ground Zero teilgenommen, wo die islamistischen Terroristen vor 20 Jahren die Türme des World Trade Center zum Einsturz gebracht hatten. Der Anführer des Terrornetzwerks Al-Kaida, al-Sawahiri meldete sich anlässlich des Jahrestags mit einer Videobotschaft zu Wort, und rief seine Anhänger auf, die Staaten des Westens zu bekämpfen. Die Taliban in Afghanistan, die nach dem 11.September dem Drahtzieher der Anschläge, Osama-bin-Laden, Schutz gewährt hatten, hissten heute am neu eroberten Präsidentenpalast in Kabul ihre Flagge.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.09.2021 22:45 Uhr