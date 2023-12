SPD kritisiert Ende der E-Auto-Förderung

Berlin: Der abrupte Stopp der Kaufprämie für E-Autos durch Wirtschaftsminister Habeck stößt auf Kritik. Drei stellvertrende SPD-Fraktionsvorsitzende haben gemeinsam an den Vizekanzler appelliert, einen verlässlichen Übergang zu organisieren. Den gestern verkündeten Stopp gleich zum morgigen Montag empfinde man als äußerst unglücklich, so Detlef Müller, Matthias Miersch und Verena Hubertz. Die Bürger erwarteten lebensnahe Übergangsfristen. Und die meisten müssten bei der Anschaffung eines Autos sehr genau rechnen. Grundsätzlich stehe man aber dazu, dass das E-Auto-Förderprgramm vorzeitig ausläuft, so die drei SPD-Politiker. Bisher sollte das Ende nächsten Jahres der Fall sein - oder vorher, wenn die Mittel aufgebraucht sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2023 13:00 Uhr