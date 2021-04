SPD kritisiert Absage an Ampel-Koalition in Baden-Württemberg

Nachrichtenarchiv - 02.04.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Die SPD-Spitze übt nach der Absage an eine mögliche Ampel-Koalition scharfe Kritik an den Grünen in Baden-Württemberg. Damit mache die Partei von Ministerpräsident Kretschmann einen Schritt zurück, sagte die Bundesvorsitzende Esken der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Der Vorstand der Grünen in Baden-Württemberg hatte sich am Abend für eine Fortsetzung des Regierungsbündnisses mit der CDU ausgesprochen. SPD-Generalsekretär Klingbeil griff sowohl die Grünen als auch den Koalitionspartner im Bund an. Die Union versinke im Chaos und zeige in den letzten Tagen immer deutlicher, dass ihr der inhaltliche und moralische Kompass fehle. Der Beschluss, dass grün-schwarzen Bündnis fortzusetzen, sei eine klare Entscheidung gegen einen Aufbruch und werde auch für die Bundestagswahl hängen bleiben, sagte Klingbeil.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.04.2021 05:00 Uhr