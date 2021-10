SPD-Kanzlerlandidat Scholz will neue Regierung noch vor Weihnachten

Nachrichtenarchiv - 16.10.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nachdem sich die Ampel-Parteien für Koalitionsverhandlungen ausgesprochen haben, möchte SPD-Kanzlerkanidat Scholz zügig voran kommen. In den ARD-Tagesthemen sagte er am Abend, er wolle vor Weihnachten eine neue Regierung bilden. Scholz schränkte allerdings ein, dass trotz der harmonischen Sondierungen Koalitionsverhandlungen keine reine Formsache seien. Grünen-Chef Habeck sagte im ZDF, dass ein Scheitern einer Ampelkoalition wirklich eine Überraschung wäre. Kritik an den bisherigen Vereinbarungen kommt unter anderem von den übrigen Parteien im Bundestag. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie die angestrebten Projekte finanziert werden sollen. Unzufrieden ist auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte sie, man könne sich das Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP schönreden, aber nicht die Emissionen, die jetzt reduziert werden müssen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.10.2021 09:45 Uhr