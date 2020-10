SPD ist enttäuscht über Scheitern des brandenburgischen Paritätsgesetzes

Nachrichtenarchiv - 23.10.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die SPD hat unzufrieden auf das Scheitern des Paritätsgesetzes in Brandenburg reagiert. Die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Geywitz sagte, sie sei sehr enttäuscht vom Urteil des brandenburgischen Verfassungsgerichts. Die Entscheidung ändere aber nichts am Einsatz ihrer Partei für Gleichberechtigung und Parität in deutschen Parlamenten. Laut dem Paritätsgesetz in Brandenburg hätten die Kandidatenlisten der Parteien für Landtagswahlen abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt werden müssen. Diese Regelung könne einzelne Kandidaten und ganze Parteien benachteiligen, urteilte das Gericht und gab Klagen von AfD und NPD statt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2020 15:00 Uhr