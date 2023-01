SPD in Bayern entscheidet heute über neuen Generalsekretär

Nachrichtenarchiv - 13.01.2023 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach dem Rücktritt von Arif Tasdelen als Generalsekretär der SPD in Bayern berät der Landesvorstand am Vormittag über den Nachfolger. Nach 10 Uhr soll der Name auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden. Die Landesvorsitzenden Enders und von Brunn hatten in den vergangenen Tagen zahlreiche Gespräche dazu geführt. Tasdelen hatte vorgestern nach kaum zwei Jahren sein Amt niedergelegt. Er reagierte damit auf parteiinterne Vorwürfe, wonach er sich jungen Frauen gegenüber unangemessen verhalten haben soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2023 10:00 Uhr