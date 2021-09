SPD im Bund baut Vorsprung vor Union aus

In der Fußball-Bundesliga verliert Augsburg gegen Freiburg

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat Augsburg 0:3 in Freiburg verloren. Für die Schwaben bedeutet das Rang 15 in der Tabelle. Bochum und Stuttgart trennten sich 0:0. In der zweiten Liga hat Nürnberg 2:2 beim HSV gespielt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.09.2021 19:30 Uhr