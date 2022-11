SPD hofft auf Bürgergeld-Kompromiss bis Ende November

Füracker ist gegen Obergrenze bei Bargeld-Geschäften

München: Bayerns Finanzminister Füracker hat sich gegen die von Bundesinnenministerin Faeser angeregte Bargeld-Obergrenze bei teuren Kaufgeschäften ausgesprochen. Faeser hatte hierfür in der "Bild am Sonntag" eine Grenze von 10.000 Euro vorgeschlagen. Damit solle Geldwäsche erschwert werden. Der bayerische Finanzminister sagte dazu, Bürgerinnen und Bürger sollten selbst entscheiden können. Ein Zwang zu digitalem Bezahlen führe nicht automatisch zu weniger Kriminalität, immerhin kämen Cyberkriminelle gänzlich ohne Bargeld aus. Die Bargeldnutzung zu begrenzen sei darum völlig unverhältnismäßig und wenig kreativ, so Füracker. In vielen EU-Staaten gibt es eine Obergrenze. In Belgien dürfen Bar-Geschäfte nur bis 3000 Euro getätigt werden, in der Slowakei bis 5000 Euro und in Griechenland nur bis 500 Euro.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.11.2022 13:00 Uhr