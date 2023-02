SPD Hessen nominiert Faeser am Nachmittag offiziell zu Spitzenkandidatin für Landtagswahl

Nachrichtenarchiv - 03.02.2023 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser bewirbt sich in Hessen um das Amt der Ministerpräsidentin. Am Nachmittag will die hessische SPD sie offiziell als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl nominieren. Faeser hat mitgeteilt, dass sie während des Wahlkampfes Bundesministerin bleiben und nur als Ministerpräsidentin wechseln wolle. Kritiker werfen ihr vor, das sei eine halbherzige Entscheidung. Außerdem sei das Amt der Innenministerin nicht mit Wahlkampf zu vereinen. Der nordrhein-westfälische CDU-Innenminister Reul etwa sagte, dass ein Landtagswahlkampf viel Kraft und Zeit koste, die Faeser in ihrem Amt nicht aufbringen könne. Gleichzeitig dürfe das Bundesinnenministerium nicht zur PR-Maschine für die politischen Ambitionen von Faeser in Hessen werden. Kanzler Scholz hingegen zeigte sich sicher, dass Faeser die Doppelbelastung meistern werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2023 12:00 Uhr