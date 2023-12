SPD hat neue Parteispitze gewählt

Berlin: Saskia Esken und Lars Klingbeil bleiben gemeinsam Vorsitzende der SPD. Die 600 Delegierten bestätigten sie vor wenigen Minuten beim Bundesparteitag in Berlin. Beide hatten keine Gegenkandidaten. In ihren Bewerbungsreden hatten Esken und Klingbeil Änderungen an der Schuldenbremse verlangt und die Union scharf angegriffen. CDU-Chef Merz nehme für den billigen Erfolg einer Schlagzeile in Kauf, das Land zu spalten. Das sei verantwortungslos, sagte Esken. Zu den laufenden Haushaltsverhandlungen innerhalb der Ampelkoalition stellte die Parteispitze klar, dass Kürzungen im Sozialbereich mit der SPD nicht zu machen seien. Die Schuldenbremse dürfe nicht zur Zukunftsbremse werden, hieß es.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2023 15:00 Uhr