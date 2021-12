SPD hat Esken und Klingbeil als neue Doppelspitze gewählt

Nachrichtenarchiv - 11.12.2021 15:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der SPD-Bundesparteitag hat den bisherigen Generalsekretär Lars Klingbeil und die bisherige Co-Vorsitzende Saskia Esken zur neuen Doppelspitze gewählt. Esken erhielt 465 von 606 Stimmen, Klingbeil 523 Ja-Stimmen. Der bisherige SPD-Chef Norbert Walter-Borjans wollte sich nicht noch einmal zur Wahl stellen. Für das Amt des Generalsekretärs kandidiert der frühere Juso-Chef Kühnert. Zu Beginn des Parteitags hatte Esken die SPD aufgerufen, nach ihrem - so wörtlich - "großartigen Wahlsieg" an der Fortsetzung dieses Erfolgs zu arbeiten. Als wichtige Aufgaben für die Sozialdemokratie nannte Esken neben der sozialen Gerechtigkeit den Kampf gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. - Klingbeil nannte den Erfolge bei der Bundestagswahl eine große Chance, jetzt ein "sozialdemokratisches Jahrzehnt" zu gestalten. Er kündigte einen Führungsstil an, der auf Team-Arbeit setze und auf lautstarke Ansagen verzichte.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.12.2021 15:15 Uhr