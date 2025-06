SPD, Grüne und Linke fordern Abschiebestopp für Iraner

Sozialdemokraten, Grüne und Linke fordern Abschiebestopp in den Iran: Es sei falsch, Menschen jetzt in den Krieg abzuschieben, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Demir dem "Spiegel". Ähnlich äußerten sich Vertreter der beiden anderen Parteien. Der Abschiebestopp für den Iran war Ende 2023 ausgelaufen. In diesem Jahr wurden fünf Menschen in das Land abgeschoben und 69 weitere iranische Staatsbürger nach der Dublin-Regelung an zuständige EU-Staaten zurücküberstellt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.06.2025 13:45 Uhr