SPD, Grüne und FDP starten in vertiefte Sondierung

Nachrichtenarchiv - 11.10.2021 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD, Grüne und FDP sind zu vertieften Sondierungsgesprächen über die Bildung einer Ampelkoalition zusammengekommen. Für den ersten Termin sind zehn Stunden angesetzt, weitere Gespräche sollen die ganze Woche hindurch in verschiedenen Besetzungen stattfinden. Ende der Woche wollen die drei Parteien dann eine Zwischenbilanz ziehen. Der Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums, Machnig, hat die Jusos in einem Zeitungsinterview davor gewarnt, Kanzlerkandidat Scholz bei den Sondierungen zu schwächen. Die SPD habe in den vergangenen zwölf Monaten gelernt, dass es ohne Geschlossenheit keinen Erfolg gebe. Deshalb seien alle sehr gut beraten, die Autorität von Scholz nicht anzukratzen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.10.2021 11:15 Uhr