SPD, Grüne und FDP setzen Sondierungsgespräche fort

Nachrichtenarchiv - 11.10.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor der nächsten Sondierungsrunde mit SPD und FDP hat Grünen-Co-Chef Habeck klargestellt, dass ein Scheitern der Vehandlungen über eine Ampel-Koalition keine Option sei. Im ZDF sagte er am Abend, sollte wieder eine Koaltion aus SPD und Union entstehen, würde Deutschland durchdrehen. Zwar seien die Finanzen ein riesiges Problem, räumte Habeck ein. Wenn aber die Verhandlungen hakten, lohne ein Blick auf das, was verloren geht, wenn es nicht gelingt, so der Grünen-Politiker. Am Vormittag setzen die Unterhändler von SPD, Grünen und FDP ihre Gespräche fort.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.10.2021 04:00 Uhr