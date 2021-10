SPD, Grüne und FDP setzen Sondierung fort

Nachrichtenarchiv - 12.10.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD, Grüne und FDP setzen am Vormittag ihre Gespräche über die Bildung einer ersten Ampel-Koalition auf Bundesebene fort. Hierfür kommt der enge Kreis der Sondierungsteams erneut in Berlin zusammen. Nach dem Treffen, das rund vier Stunden dauern soll, wollen sich die Parteien zum Stand der Sondierung äußern. Morgen und am Donnerstag arbeiten die Generalsekretäre der Parteien weiter, für Freitag ist dann ein weiteres Treffen in größerer Runde angesetzt. Ziel ist es, zum Ende der Woche eine Zwischenbilanz zu ziehen und zu entscheiden, ob man zu dritt in Koalitionsverhandlungen eintritt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2021 09:00 Uhr