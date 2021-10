SPD, Grüne und FDP legen Ausstiegspläne aus epidemischer Lage vor

Nachrichtenarchiv - 27.10.2021 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD, Grüne und FDP beginnen die Detailverhandlungen zur Bildung einer gemeinsamen Regierung. Hierfür kommen rund 300 Fachpolitiker zusammen, die in Arbeitsgruppen Pläne für Bereiche wie Klimaschutz, soziale Sicherheit oder Digitalisierung erarbeiten wollen. Zur Stunde stellen die drei Parteien ihre gemeinsamen Vorschläge vor, wie die epidemische Lage in Deutschland geordnet beendet werden kann. Die Vorschläge sollen die Länder in die Lage versetzen, auch nach Wegfall der bundesweiten Regelung weiter auf Corona-Herausforderungen reagieren zu können. SPD-Fraktionsvize Wiese sagte, hierfür wolle man einen sicheren Rechtsrahmen schaffen. Einen Freedom-Day werde es nach dem Wegfall der Notlage im November nicht geben. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckart meinte, es werde künftig keine pauschalen Einschränkungen mehr geben, aber die Möglichkeit für Einschränkungen in bestimmten Bereichen, etwa der Kultur.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.10.2021 10:15 Uhr