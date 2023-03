SPD, Grüne und FDP bewerten Koalitionsbeschlüsse kontrovers

Kurzmeldung ein/ausklappen König Charles III. beginnt Staatsbesuch in Deutschland

Berlin: Der britische König Charles III. ist vor kurzem in Berlin gelandet. Drei Tage will er zum Staatsbesuch in Deutschland bleiben und in Berlin, Brandenburg und Hamburg Station machen. Für Charles ist es die erste Auslandsreise seit seiner Ernennung zum König und noch vor seiner Krönung im Mai. In Kürze wird er mit seiner Frau Camilla mit militärischen Ehren empfangen. Die Zeremonie findet zum ersten Mal am Brandenburger Tor statt. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm, etwa 900 Polizisten werden im Einsatz sein. Danach gibt es einen Empfang bei Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue, für den Abend ist ein Staatsbankett geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2023 14:00 Uhr