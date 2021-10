SPD, Grüne und FDP beraten weiter über mögliches Regierungsbündnis

Nachrichtenarchiv - 12.10.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Hauptstadt sitzen SPD, Grüne und FDP erneut zusammen, um über ein gemeinsames Regierungsbündnis zu sprechen. Der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Fricke, zeigte sich optimistisch. Er sagte im rbb, die Bereitschaft, neu zu denken, sei auf allen Seiten da - das gelte auch bei Themen, bei denen die Parteien weit auseinander lägen. Gegen Mittag wollen sich die drei Parteien zu den bisherigen Sondierungen äußern. Morgen und übermorgen sollen dann die Generalsekretäre in kleineren Runden beraten, während SPD-Kanzlerkandidat Scholz zum G20-Finanzministertreffen nach Washington reist. Am Ende der Woche wollen SPD, Grüne und FDP dann entscheiden, ob sie in Koalitionsverhandlungen eintreten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2021 11:00 Uhr