SPD, Grüne und FDP beginnen ihre Koalitionsverhandlungen

Berlin: Knapp einen Monat nach der Bundestagswahl beginnen SPD, Grüne und FDP am Nachmittag ihre Verhandlungen zur Bildung einer Ampel-Koalition. An den Gesprächen auf dem Berliner Messegelände nehmen die jeweiligen Hauptverhandlungsgruppen und die Vorsitzenden der verschiedenen Arbeitsgruppen teil. Bisher sind 22 Untergruppen geplant, in denen Fachpolitiker jeweils parallel verschiedene Themen bearbeiten und die Details für den Koalitionsvertrag aushandeln. - Vor Beginn der Verhandlungen hat der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüther, betont, dass immenser Handlungsbedarf bei den Sozialversicherungen bestehe. Dies sei ein zentrales Thema, schließlich würde in der nächsten Dekade drei Millionen Menschen in den Ruhestand gehen bevorstehen. Dies führe zu völlig anderen Belastungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2021 06:00 Uhr