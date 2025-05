SPD gibt Namen ihrer Ministerinnen und Minister bekannt

Berlin: Die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD wollen am Mittag ihren Koalitionsvertrag offiziell unterzeichnen. Kurz zuvor geben die Sozialdemokraten die Namen ihrer insgesamt sieben Ministerinnen und Minister bekannt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll etwa die frühere Bundestagspräsidentin Bas Arbeitsministerin werden; das Umweltressort geht demnach an den bisherigen Ostbeauftragten Schneider. Außerdem soll Verteidigungsminister Pistorius wohl sein Amt behalten. Gesetzt ist Parteichef Klingbeil als Vizekanzler und Finanzminister. Der frühere SPD-Chef Müntefering wollte nichts zu einzelnen Namen sagen, betonte aber im BR-Interview, dass es eine - so wörtlich - "gute Truppe" werde. Müntefering mahnte angesichts der Weltlage, sich der gewichtigen Rolle Deutschlands in Europa bewusst zu sein und nicht die Vorteile der eigenen Partei in den Fokus zu rücken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2025 08:00 Uhr