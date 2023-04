SPD gibt Lindner contra im Haushaltsstreit

Meldungsarchiv - 08.04.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Im Haushaltsstreit der Ampel-Regierung hat die SPD Kritik an Finanzminister Lindner geäußert. Der haushaltspolitische Sprecher der Fraktion, Rohde, sagte, wofür in Deutschland das Geld ausgegeben wird, entscheide letztendlich der Bundestag und nicht der Finanzminister. Er reagiert damit auf Aussagen Lindners, wonach sich die Ministerien im nächsten Haushalt auf Einschnitte und unbequeme Entscheidungen einstellen müsse. Rohde verlangte vom FDP-Chef stattdessen einen ausgewogenen Entwurf als Diskussionsgrundlage. Gerade in der jetzigen Zeit müsse man sicherstellen, dass innere, äußere und soziale Sicherheit gewahrt blieben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2023 13:00 Uhr