SPD gewinnt OB-Wahl in Dortmund, CDU siegt in Düsseldorf

Nachrichtenarchiv - 27.09.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dortmund: Im Kampf um die Bürgermeister-Ämter in Nordrhein-Westfalen hat die SPD einen wichtigen Erfolg erzielt: Zwei Wochen nach ihrem historisch schlechten Abschneiden bei der Kommunalwahl gewannen die Sozialdemokraten den zweiten Wahlgang in Dortmund - dort stellen sie seit 1946 den Oberbürgermeister. In der Landeshauptstadt Düsseldorf verliert die SPD dagegen das Amt. Hier regiert künftig ein CDU-Mann. Nordrhein-Westfalens größte Stadt Köln wird wohl weiter von Henriette Reker geführt. Die durch ein Attentat auf sie bundesweit bekannt gewordene, parteilose Politikerin liegt klar vorn. Für die anderen Großstädte des Landes lässt sich kein eindeutiger Trend ausmachen. Aachen und Bonn gehen ersten Ergebnissen zufolge an die Grünen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.09.2020 20:00 Uhr