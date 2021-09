SPD gewinnt Bundestagswahl mit 25,7 Prozent

Das Wetter in Bayern: von Westen her freundlicher bei 19 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag in der Oberpfalz und Niederbayern noch Regen, sonst wechselnd bewölkt und von Westen her teils sonnige Abschnitte. Am Nachmittag und Abend wieder neue Wolken, aber nur einzelne Schauer. Höchstwerte: 19 bis 23 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Mittwoch teils sonnig, teils bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Am Donnerstag trocken und freundlich. Höchstwerte zwischen 13 und 19 Grad. Tiefstwerte bei 12 bis 6 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.09.2021 09:45 Uhr