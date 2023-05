SPD gewinnt Bürgerschaftswahl in Bremen

Meldungsarchiv - 14.05.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Bremen: Bei der Bürgerschaftswahl in der Hansestadt hat die SPD ihre historische Schlappe von 2019 wettgemacht und ist nun wieder stärkste politische Kraft in Deutschlands kleinstem Bundesland. Nach der jüngsten Hochrechung von Infratest dimap für die ARD legen die Sozialdemokraten um 4,6 Punkte zu und kommen auf 29,5 Prozent. Zweistärkste Partei wird demnach mit 25,8 Prozent die CDU, die knapp einen Punkt einbüßt. Deutliche Verluste verzeichnen die Grünen mit 12,2 Prozent, ein Minus von 5,2 Punkten. Die Linken bleiben mit 11 Prozent nahezu stabil, die FDP muss mit 5,3 Prozent um den Wiedereinzug in die Bremer Bürgerschaft bangen. Die rechtspopulistische BIW legte stark zu und kommt aktuell auf 9,7 Prozent. Die Partei profitierte offenbar davon, dass die AfD erstmals seit zehn Jahren nicht antreten durfte, weil sie keine Wahlliste zustande bekam.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.05.2023 23:00 Uhr