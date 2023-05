SPD gewinnt Bürgerschaftswahl in Bremen

Meldungsarchiv - 14.05.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Bremen: Die SPD hat die Wahl im Land Bremen mit großem Abstand gewonnen. Nach der ersten Hochrechnung von Infratest dimap für die ARD, liegen die Sozialdemokraten mit 29,4 Prozent deutlich vor der CDU, die auf 25,7 Prozent kommt. Die Grünen verlieren mit 12,7 Prozent deutlich, die Linke bleibt stabil bei 10,6 Prozent, die FDP liegt knapp über der 5-Prozent-Hürde. Die rechtspopulistische Wählervereinigung Bürger in Wut erreicht erstmals wohl knapp über zehn Prozent. Das dürfte auch daran liegen, dass die AfD dieses Mal nicht zur Wahl zugelassen wurde. Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte sprach von einem "grandiosen Ergebnis" für seine SPD, die seit fast 80 Jahren in Bremen den Bürgermeister stellt. Er könnte seine bisherige rot-grün-rote Koalition fortsetzen, will aber auch mit der CDU sprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2023 22:00 Uhr