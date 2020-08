SPD-Gesundheitsexperte kritisiert Beschlüsse zu privaten Feiern

Nachrichtenarchiv - 27.08.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach hat kritisiert, dass sich Bund und Länder nicht auf eine einheitliche Höchstgrenze für die Teilnehmerzahl bei privaten Feiern geeinigt haben. Der Zeitung "Rheinische Post" sagte er, dies sei sehr bedauerlich. Er hätte eine Obergrenze von 25 Personen in privaten Räumen für sinnvoll gehalten beziehungsweise von 50 Teilnehmenden in angemieteten Räumen. Kanzlerin Merkel hatte nach den Beratungen mit den Ministerpräsidenten erklärt, Auflagen werde es nur in Abhängigkeit vom regionalen Infektionsgeschehen geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2020 19:00 Uhr